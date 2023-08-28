Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 28 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
952
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 28 серпня 2023 року

Повітряна тривога вночі охопила майже всю Україну, окрім кількох західних областей / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 серпня 2023 року:

  • Значну частину України охопила повітряна тривога Читати далі –>
  • У Дніпропетровській області працювало ППО - українські військові Читати далі –>
  • У РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви Читати далі –>
  • У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку Читати далі –>
  • Тривожно: на Брянщині нібито збили два "українських безпілотників" Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
952
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація