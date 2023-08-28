Повітряна тривога та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 28 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 28 серпня 2023 року:
- Значну частину України охопила повітряна тривога Читати далі –>
- У Дніпропетровській області працювало ППО - українські військові Читати далі –>
- У РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви Читати далі –>
- У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку Читати далі –>
- Тривожно: на Брянщині нібито збили два "українських безпілотників" Читати далі –>
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