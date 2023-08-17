Повітряна тривога та успіхи у контрнаступі: головні новини ночі 17 серпня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 17 серпня 2023 року:
- Україною ширилася повітряна тривога Читати далі –>
- На Таврійському напрямку за добу втрати ворога за добу - 265 осіб Читати далі –>
- На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Українські війська досягли успіхів у районах, прилеглих до Роботиного - ISW Читати далі –>
- Кордон Польщі є межею Європейського Союзу: Дуда закликав Білорусь припини гібридні атаки Читати далі –>
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
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