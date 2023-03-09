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Повітряна тривога, вибухи в Україні та протести в Грузії: головні новини ночі 9 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
29к
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога, вибухи в Україні та протести в Грузії: головні новини ночі 9 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 березня 2023 року: 

Нагадаємо, що правило "двох стін" та "двох виходів" рятують життя

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Дата публікації
Перегляди
29к
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