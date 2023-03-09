Повітряна тривога, вибухи в Україні та протести в Грузії: головні новини ночі 9 березня 2023 року

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Головні новини ночі 9 березня 2023 року:
- Усю Україну охопила повітряна тривога Читати далі –>
- По всій Україні пролунали вибухи Читати далі –>
- Ворог завдав близько 15 ударів по Харківщині: є влучання у житловий будинок Читати далі –>
- Протести у Тбілісі: спецназ зніс барикади, але учасники протестів не здаються Читати далі –>
- У Києві пролунала низка потужних вибухів Читати далі –>
Нагадаємо, що правило "двох стін" та "двох виходів" рятують життя.
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