Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога та звуки потужних вибухів: яка ситуація в Харкові

Дата публікації
Перегляди
862
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога та звуки потужних вибухів: яка ситуація в Харкові

Фото: Pexels

В ніч проти 30 червня 2022 року харків'яни бачили вильоти ракет за попередньою інформацією з російського Бєлгорода і чули шість вибухів.

Два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — віддалено.

Про це інформує Суспільне. Харків у Telegram-каналі. 

Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів — зазвичай вони відбувалися після 23:00, рідше після 00:00

Пізніше після звуків вибухів стався відбій повітряної тривоги у Харкові та області, які раніше були оголошені.

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію після вибухів. 

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, Росія вдарила по Дніпропетровщині шістьма ракетами. Чотири із них вдалося збити українським захисникам, дві - поцілили по мирних жителях.

Читайте також:

Росія продовжує обстрілювати поранений Миколаїв та Харківщину: є травмовані і загиблі

Росія продовжує обстрілювати поранений Миколаїв та Харківщину: є травмовані і загиблі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація