Повітряна тривога та звуки потужних вибухів: яка ситуація в Харкові

В ніч проти 30 червня 2022 року харків'яни бачили вильоти ракет за попередньою інформацією з російського Бєлгорода і чули шість вибухів.
Два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — віддалено.
Про це інформує Суспільне. Харків у Telegram-каналі.
Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів — зазвичай вони відбувалися після 23:00, рідше після 00:00
Пізніше після звуків вибухів стався відбій повітряної тривоги у Харкові та області, які раніше були оголошені.
Наразі немає офіційної інформації про ситуацію після вибухів.
Нагадаємо, що вчора, 28 червня, Росія вдарила по Дніпропетровщині шістьма ракетами. Чотири із них вдалося збити українським захисникам, дві - поцілили по мирних жителях.
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