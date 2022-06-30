Повітряна тривога та звуки потужних вибухів: яка ситуація в Харкові

Повітряна тривога та звуки потужних вибухів: яка ситуація в Харкові

В ніч проти 30 червня 2022 року харків'яни бачили вильоти ракет за попередньою інформацією з російського Бєлгорода і чули шість вибухів.

Два з яких за звуком — у межах міста, ще чотири — віддалено.

Про це інформує Суспільне. Харків у Telegram-каналі.

Цього разу уперше за чотири тижні російська армія зсунула графік ударів — зазвичай вони відбувалися після 23:00, рідше після 00:00

Пізніше після звуків вибухів стався відбій повітряної тривоги у Харкові та області, які раніше були оголошені.

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію після вибухів.