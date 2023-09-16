Повітряна тривога у багатьох областях України, загроза балістики: карта

У суботу, 16 вересня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога лунає у більшості областей України.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, для областей, де лунає тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Увага! Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Одеська – загроза застосування балістичного озброєння!" - кажуть у ПС.

Повітряна тривога 16 вересня

Нині тривога звучить вже в столиці України Києві.

Якщо у вашій області оголошено небезпеку, негайно прямуйте до укриття!