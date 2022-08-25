Повітряна тривога у День Незалежності в Україні сумарно була оголошена 189 разів

Про це інформує Telegram-канал «Карта повітряних тривог».

Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у таких містах України:

Вінниця.

Рівне.

Львів.

Хмельницький.

Київ.

Офіційно підтверджені обстріли:

Полтавська область (Миргород).

Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі).

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони).

Хмельницька область (Шепетівський район).

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади).

Запорізька область (Запоріжжя).

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади).

Чернігівська область (Чернігівський район).

Донецька область (лінія розмежування).

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