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Повітряна тривога у День Незалежності в Україні сумарно була оголошена 189 разів

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Повітряна тривога у День Незалежності в Україні сумарно була оголошена 189 разів

Фото: pixabay.com

Про це інформує Telegram-канал «Карта повітряних тривог».

Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у таких містах України:

  • Вінниця.
  • Рівне.
  • Львів.
  • Хмельницький.
  • Київ. 

Офіційно підтверджені обстріли:

  • Полтавська область (Миргород).
  • Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі).
  • Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони).
  • Хмельницька область (Шепетівський район).
  • Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади).
  • Запорізька область (Запоріжжя).
  • Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади).
  • Чернігівська область (Чернігівський район).
  • Донецька область (лінія розмежування).

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8233
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