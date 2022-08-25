Повітряна тривога у День Незалежності в Україні сумарно була оголошена 189 разів

Про це інформує Telegram-канал «Карта повітряних тривог».
Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у таких містах України:
- Вінниця.
- Рівне.
- Львів.
- Хмельницький.
- Київ.
Офіційно підтверджені обстріли:
- Полтавська область (Миргород).
- Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі).
- Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони).
- Хмельницька область (Шепетівський район).
- Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади).
- Запорізька область (Запоріжжя).
- Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади).
- Чернігівська область (Чернігівський район).
- Донецька область (лінія розмежування).
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