Масштабна повітряна тривога: в Україні оголошено ракетну небезпеку

У п'ятницю, 11 серпня, під час повітряної тривоги в Україні було оголошено про ракетну небезпеку. Спочатку це стосувалося лише кількох областей. Згодом тривога поширилася на всю країну.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 9:51 11 серпня.

До слова, о 09:14 у Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях існувала ракетна небезпека. Згодом, о 09:29 тривогу оголосили у Черкаській області. О 09:31 - у Київській та Чернігівській областях. Також повідомляється про ракетну небезпеку.

До слова, трохи раніше, о 08:59 ракетну небезпеку було оголошено на Дніпропетровщині. Тоді ж в області залунали сирени. О 09:14 тривога почала поширюватися на інші регіони. Вже о 09:45 у цих областях було скасовано тривогу.

Карта тривог станом на 09:31

Карта тривог станом на 09:31 п'ятниці, 11 серпня.

Як повідомлялося, в ніч проти 10 серпня повітряну тривогу оголошували по всій Україні. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів на півдні Рівненщини. Зранку стало відомо про атаку дронів в області.

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