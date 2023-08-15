Повітряна тривога: у низці областей оголошено ракетну небезпеку

В Україні об 11:15 вівторка, 15 серпня, було оголошено повітряну тривогу в східних областях. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Східні регіони – ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:19 сирени лунають у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

Мапа тривог станом на 11:15 вівторка, 15 серпня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, над ранок 15 серпня повітряна тривога охопила всю Україну. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

Під час масштабної нічної атаки по Україні окупанти запустили 28 крилатих ракет різних типів. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

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