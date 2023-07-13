Повітряна тривога: у низці областей є загроза балістичного озброєння

В низці областей України під час повітряної тривоги вдень 13 липня є загроза застосування балістичного озброєння. Людей просять не ігнорувати тривогу.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні.

Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Станом на 10:47 повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Мапа тривог станом на 13 липня.

Як повідомлялося, вночі проти 13 липня повітряна тривога була оголошена в Києві, Львові та більшості областей України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами.

Зранку у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет і дронів під час нічної атаки. Відомо, що ворог атакував Україну ударними безпілотниками, а також ракетами. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри".

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