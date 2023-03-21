Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога в Україні: на Донбасі лунають вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога в Україні: на Донбасі лунають вибухи

Фото: Pexels

Триває неспокійна ніч 21 березня 2023 року

Під час повітряної тривоги 21 березня 2023 року, що охопила кілька областей, згідно з повідомленням моніторингових каналів, відбулися пуски С-300 по Донеччині. Наразі ця інформація не підтверджена владою.

Зокрема, у Краматорську, Костянтинівці, Дружківці прозвучали вибухи. Інформація перевіряється та уточнюється. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Читайте також:

Як стати непомітними для ворожих ППО: інсайди від повітряних героїв

Як стати непомітними для ворожих ППО: інсайди від повітряних героїв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
754
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація