Повітряна тривога в Україні: на Донбасі лунають вибухи

Під час повітряної тривоги 21 березня 2023 року, що охопила кілька областей, згідно з повідомленням моніторингових каналів, відбулися пуски С-300 по Донеччині. Наразі ця інформація не підтверджена владою.

Зокрема, у Краматорську, Костянтинівці, Дружківці прозвучали вибухи. Інформація перевіряється та уточнюється.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

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