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Повітряна тривога в Японії та довгострокова підтримка для України: головні новини ночі 13 квітня

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Повітряна тривога в Японії та довгострокова підтримка для України: головні новини ночі 13 квітня

Кім Чен Ин з 9-річною донькою спостерігають за запуском смертоносної зброї

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 13 квітня:

  • Боррель висловився про моторошне відео страти українського військовополоненого Читати далі –>
  • Японців попередили про небезпеку через запуск ракети КНДР Читати далі –>
  • Україна отримає 115 млрд дол довгострокової підтримки від міжнародних партнерів – Шмигаль Читати далі –>
  • У ВР відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів ЄС Читати далі –>
  • Загарбники атакували Очаків із РСЗВ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5491
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