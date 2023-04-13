Повітряна тривога в Японії та довгострокова підтримка для України: головні новини ночі 13 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 13 квітня:
- Боррель висловився про моторошне відео страти українського військовополоненого Читати далі –>
- Японців попередили про небезпеку через запуск ракети КНДР Читати далі –>
- Україна отримає 115 млрд дол довгострокової підтримки від міжнародних партнерів – Шмигаль Читати далі –>
- У ВР відкриють офіс із підтримки адаптації законодавства до стандартів ЄС Читати далі –>
- Загарбники атакували Очаків із РСЗВ Читати далі –>
Читайте також: