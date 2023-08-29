Повітряна тривога, вибухи у Луганську та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 29 серпня 2023 року:
- Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники Читати далі –>
- Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції, бо покладається на відносно елітну піхоту - ISW Читати далі –>
- У кількох областях - повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
- Росіянам знову примарився "український безпілотник" на Бєлгородщині Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
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