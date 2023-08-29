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Повітряна тривога, вибухи у Луганську та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2125
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога, вибухи у Луганську та атака безпілотників у РФ: головні новини ночі 29 серпня 2023 року

Вночі двічі лунала повітряна тривога

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 серпня 2023 року:

  • Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники Читати далі –>
  • Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції, бо покладається на відносно елітну піхоту - ISW Читати далі –>
  • У кількох областях - повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
  • Росіянам знову примарився "український безпілотник" на Бєлгородщині Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2125
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