Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних БпЛА на Сумщині та Полтавщині

Також ракетна небезпека оголошена на Харківщини.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях, які Росія вчергове запустила по Україні.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил у Telegram.
"Сумщина та Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА! Харківська область – ракетна небезпека!" - йдеться у повідомленні.
У повітряних силах уточнили, що перша група безпілотників на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).
Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 вересня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", а також балістичною ракетою “Іскандер-М”.
Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.
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