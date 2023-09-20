Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних БпЛА на Сумщині та Полтавщині

Також ракетна небезпека оголошена на Харківщини.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях, які Росія вчергове запустила по Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил у Telegram.

"Сумщина та Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА! Харківська область – ракетна небезпека!" - йдеться у повідомленні.

У повітряних силах уточнили, що перша група безпілотників на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).

Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 вересня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", а також балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.

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