Повітряні сили повідомляють про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку

Через ворожу авіацію повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Близько другої години ночі Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Через оголошену загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Також моніторингові канали повідомлять про активність тактичної авіації ворога на півдні. Існує загроза пусків керованих авіаційних бомб по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи випустили по Україні 37 іранських безпілотників Shahed.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти атакували Україну дронами з трьох напрямків.

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