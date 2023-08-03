Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряні сили повідомляють про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
512
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряні сили повідомляють про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку

На південно-східному напрямку спостерігається активність тактичної авіації / Фото: Associated Press

Через ворожу авіацію повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Близько другої години ночі Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Через оголошену загрозу повітряну тривогу було оголошено в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Також моніторингові канали повідомлять про активність тактичної авіації ворога на півдні. Існує загроза пусків керованих авіаційних бомб по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи випустили по Україні 37 іранських безпілотників Shahed.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти атакували Україну дронами з трьох напрямків

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
512
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація