Повітряні сили - про повний перехід на західну авіацію: "Це все буде дуже складно"

Ймовірно, що Повітряні сили, крім лише F-16, отримають і шведський літак Gripen.

Україна у перспективі перейде на західну авіацію, однак на перших етапаї її буде важко обслуговувати через різноманітність типів літаків та обмежені інфраструктурні можливості.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарфону у неділю, 14 січня.

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За словами речника, ймовірно, що Повітряні сили, крім лише F-16, отримають і шведський літак Gripen.

"Ви бачите різні країни, які мають один, максимум - два типи літаків на озброєнні. У нас на сьогодні – чотири типи радянських літаків. Ми ще хочемо брати західний F-16 й так далі. Це все буде дуже складно - утримувати й експлуатувати різні типи авіаційної техніки", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський повідомив, що перші 18 винищувачів F-16 вже готують до передавання Україні.

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