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Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки росіян по Україні

Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки росіян по Україні

Вночі працювала ППО / Фото: Associated Press

У низці регіонів працювала ППО.

У ніч проти 6 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).
Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

"Станом на 8:30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Київщина пережила чергову масовану атаку. В області працювали сили ППО по ворожих цілях. Люди не постраждали, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

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