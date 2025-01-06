Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки росіян по Україні

У ніч проти 6 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

"Станом на 8:30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Київщина пережила чергову масовану атаку. В області працювали сили ППО по ворожих цілях. Люди не постраждали, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Читайте також: