Повітряні сили Швеції та Німеччини перехопили російський літак-розвідник над Балтією

Літак перебував у повітряному просторі над Балтією "без плану польоту".

Винищувачі німецьких та шведських військово-повітряних сил піднімались в небо над Балтією для перехоплення російського морського патрульного літака Іл-20М.

Про це інформують на сторінці ВПС Німеччини у соцмережі X.

Зазначається, що російський літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв’язок з авіадиспетчерами.

Крім того, літак передбував у повітряному просторі над Балтією "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Напередодні стало відомо, що пілоти ВПС Німеччини разом зі шведськими військовими льотчиками перехопили два винищувачі Су-30 країни-агресора РФ над акваторією Балтійського моря.

Нагадаємо, катер берегової охорони США у понеділок, 5 серпня, натрапив на російське судно під час патрулювання поблизу Алеутських островів на Алясці.

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