Повітряні сили створюють нову бомбардувальну бригаду із винищувачами Mirage 2000 - Forbes

За повідмоленням Міноборони Франції, триває підготовка українських пілотів та механіків для Mirage 2000-5.

Французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5, яка повинні прибудити до Україну в першому кварталі наступного року, додадуть у нову бригаду Повітряних сил. Вона битиме по кораблях, штабах та складах РФ.

Про це повідомив у вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Forbes.

"На авіабазі в Казо, в Жиронді, вони будуть оснащені новим обладнанням: для боротьби з повітрям та радіоелектронною протидією. Триває підготовка українських пілотів та механіків", - написав він.

В інформаційному агентстві підтверджкють припущення спостерігачів, що українські ВПС озброять ці винищувачі тими ж боєприпасами французького виробництва, які вже висять на своїх старих радянських літаках. Б ойові літаки Мікоян МіГ-29, Су-24 і Су-27. До них відносяться крилаті ракети SCALP-EG і плануючі бомби Hammer.

"Коли Mirage 2000 прибудуть, вони зможуть укомплектувати нову бригаду, яка воюватиме разом із загартованою 7-ю бригадою тактичної авіації, додаючи потужності глибоким ударам української авіації по російських військових кораблях, батареях протиповітряної оборони, штабах і складах постачання на окупованому півдні. і східної України", - сказано на сайті.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому Україна відмовилася від шведських літаків Gripen.

Читайте також: