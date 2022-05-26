Повітряні сили України уразили ротно-тактичну групу російських окупантів: знищено живу силу та техніку

Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки російських окупантів фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною ЗСУ.
Минулої доби, 25 травня, окупанти продовжували обстрілювати територію України крилатими ракетами. Дві з них змогли перехопити та ліквідувати українські пілоти.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 20-ї години із території росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку. Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу українські захисники уразили ротно-тактичну групу противника.
В результаті було знищено живу силу та близько 10 одиниць легкої броньованої техніки.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збили 5 БпЛА типу "Орлан-10".
Тож за добу Повітряними силами ЗСУ знищено:
- 5 БпЛА ("Орлан-10");
- 2 крилаті ракети;
- 10 од. легкої броньованої техніки.
Нагадаємо, що українські військові знищили БМП-3 окупантів з повним боєкомплектом.
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