Повітряні сили України уразили ротно-тактичну групу російських окупантів: знищено живу силу та техніку

Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки російських окупантів фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною ЗСУ.

Минулої доби, 25 травня, окупанти продовжували обстрілювати територію України крилатими ракетами. Дві з них змогли перехопити та ліквідувати українські пілоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20-ї години із території росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку. Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу українські захисники уразили ротно-тактичну групу противника.

В результаті було знищено живу силу та близько 10 одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збили 5 БпЛА типу "Орлан-10".

Тож за добу Повітряними силами ЗСУ знищено:

5 БпЛА ("Орлан-10");

2 крилаті ракети;

10 од. легкої броньованої техніки.

Нагадаємо, що українські військові знищили БМП-3 окупантів з повним боєкомплектом.

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