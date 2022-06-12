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Повітряні сили України знищили ворожі склади боєприпасів та техніку окупантів на Херсонщині

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Повітряні сили України знищили ворожі склади боєприпасів та техніку окупантів на Херсонщині

Фото: Associated Press

На Південному напрямку українська авіація поколошматила окупантів.

В результаті було знищено особовий склад, ворожу техніку та склади з боєприпасами окупантів.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"Протягом доби авіацією наших Повітряних сил завдано 3 авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки. Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

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