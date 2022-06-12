Повітряні сили України знищили ворожі склади боєприпасів та техніку окупантів на Херсонщині

Повітряні сили України знищили ворожі склади боєприпасів та техніку окупантів на Херсонщині

На Південному напрямку українська авіація поколошматила окупантів.

В результаті було знищено особовий склад, ворожу техніку та склади з боєприпасами окупантів.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

"Протягом доби авіацією наших Повітряних сил завдано 3 авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки. Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

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