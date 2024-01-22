Повітряні Сили застерегли про ворожі безпілотники в одній з областей

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Після масштабного відбою через загрозу небезпеки від безпілотників, в Одеській області оголосили повітряну тривогу.
"Увага! Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в регіоні.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
"Ударні безпілотники в нашу сторону! Жителі Одещини та гості регіону, перебувайте в укриттях! Це важливо!", - додав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соціальних мережах.
Читайте також: