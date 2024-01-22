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Повітряні Сили застерегли про ворожі безпілотники в одній з областей

Повітряні Сили застерегли про ворожі безпілотники в одній з областей

Іранські дрони-камікадзе знову загрожують Україні

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Після масштабного відбою через загрозу небезпеки від безпілотників, в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

"Увага! Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в регіоні.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

"Ударні безпілотники в нашу сторону! Жителі Одещини та гості регіону, перебувайте в укриттях! Це важливо!", - додав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соціальних мережах. 

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