Повітряні сили ЗСУ "покошмарили" окупантів: завдано ударів по пунктах управління та складах

Минулої доби на всіх напрямках відмінно попрацювали також і Повітряні сили ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу ракетні війська та артилерія завдали ракетних ударів та вогневого ураження по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами стратегічного рівня, районах зосередження бойової техніки та особового складу, районах зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії, а також інших важливих цілях.

"Внаслідок ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються", - зазначили в Генштабі.

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