Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації 

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку.
Про це заявили у повідомленні у соціальних мережах Повітряні Сили ЗСУ.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних морських дронів та перспективи їхнього розвитку. За його словами, ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.
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