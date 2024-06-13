Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації 

Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку.

Про це заявили у повідомленні у соціальних мережах Повітряні Сили ЗСУ.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

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Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних морських дронів та перспективи їхнього розвитку. За його словами, ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.

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