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Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації 

Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації 

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей / Фото: Associated Press

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку.

Про це заявили у повідомленні у соціальних мережах Повітряні Сили ЗСУ. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні. 

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму. 

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних морських дронів та перспективи їхнього розвитку. За його словами, ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.

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