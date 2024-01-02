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Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС: не ігноруйте повітряної тривоги

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС: не ігноруйте повітряної тривоги

Наразі невідомо, чи це тренувальний виліт ворожих літаків

Перебувайте в укриттях.

Попередньо, 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область)  здійснюють політ у південно-східному напрямку. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 04.00-05.00.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги" - Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

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