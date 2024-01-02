Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС: не ігноруйте повітряної тривоги

Попередньо, 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 04.00-05.00.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги" - Повітряні Сили ЗСУ.

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Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.

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