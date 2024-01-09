Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

Українські військові попередили про рух ворожих літаків.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

"Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула.

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