Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Українські військові попередили про рух ворожих літаків.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
"Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула.
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