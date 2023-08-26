Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації на Запоріжжі

Після тривожного дня з великою кількістю повітряних тривог ворог не зупиняє свої атаки навіть вночі.

У ніч проти 26 серпня українські військові попередили про загрозу для Запорізької області.

"Увага! Запорізька область – активність ворожої тактичної авіації! Є загроза застосування авіаційного озброєння!", - зауважили у повідомленні від Повітряних Сил ЗСУ.

Повітряна тривога оголошена у Запорізькій області. Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

До того ж повітряна тривога була оголошена у Донецькій області України через ракетну небезпеку.

Також раніше була загроза застосування балістичного озброєння в кількох областях.

Додамо, що раніше у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Києву та кільком українським областям загрожує ворожа балістика. Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ.