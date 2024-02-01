Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
В Україні спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це заявили у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!", - додали вони у повідомленні.
"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!", - зауважили українські військові.
У кількох українських областях оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше РФ скинула авіабомби цивільну лікарню на Харківщині: є постраждалі.
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