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Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники

Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники

Кілька областей "почервоніли" / Фото: ТСН.ua

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

В Україні спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це заявили у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!", - додали вони у повідомленні. 

"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!", - зауважили українські військові. 

У кількох українських областях оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше РФ скинула авіабомби цивільну лікарню на Харківщині: є постраждалі

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