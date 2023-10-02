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Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Для українців знову триває тривожна ніч / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Кілька областей України охопила повітряна тривога.

Близько 4 ранку 2 жовтня за Києвом українські військові попередили про ракетну небезпеку.

"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах. 

Також ракетна небезпека загрожує Полтавській та Чернігівській областям.

Пізніше повітряна тривога була оголошена і в Київській області. 

Моніторингові канали закликають перебувати в укриттях там, де оголошена ракетна небезпека. 

До того ж повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Черкаській областях. 

За трішки повітряну тривогу оголосили і в столиці. 

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в повідомленні КМВА. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про небезпеку на півдні України

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Перегляди
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