Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Близько 4 ранку 2 жовтня за Києвом українські військові попередили про ракетну небезпеку.

"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

Також ракетна небезпека загрожує Полтавській та Чернігівській областям.

Пізніше повітряна тривога була оголошена і в Київській області.

Моніторингові канали закликають перебувати в укриттях там, де оголошена ракетна небезпека.

До того ж повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Черкаській областях.

За трішки повітряну тривогу оголосили і в столиці.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в повідомленні КМВА.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про небезпеку на півдні України.