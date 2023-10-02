Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Кілька областей України охопила повітряна тривога.
Близько 4 ранку 2 жовтня за Києвом українські військові попередили про ракетну небезпеку.
"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.
Також ракетна небезпека загрожує Полтавській та Чернігівській областям.
Пізніше повітряна тривога була оголошена і в Київській області.
Моніторингові канали закликають перебувати в укриттях там, де оголошена ракетна небезпека.
До того ж повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Черкаській областях.
За трішки повітряну тривогу оголосили і в столиці.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в повідомленні КМВА.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про небезпеку на півдні України.
Читайте також: