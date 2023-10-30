Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов'язана з активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!

Нагадаємо, що на півдні протягом кількох разів за ніч оголошували повітряну тривогу.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни.

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