Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов'язана з активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!
Нагадаємо, що на півдні протягом кількох разів за ніч оголошували повітряну тривогу.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни.
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