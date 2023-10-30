Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої авіації: потурбуйтеся про власну безпеку

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов'язана з активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги –  прямуйте в укриття!

Нагадаємо, що на півдні протягом кількох разів за ніч оголошували повітряну тривогу. 

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
153
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація