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Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку

В частині областей оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог знову дошкуляє українцям.

Є активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на  Харківщині.

"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі пролунали вибухи

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