Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку

Ворог знову дошкуляє українцям.
Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше у Дніпрі пролунали вибухи.
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