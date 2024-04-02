Повітряні Сили ЗСУ попереджують про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку

Є активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі пролунали вибухи.

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