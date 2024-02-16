Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ракети у напрямку Миргорода та Харкова: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Також українські військові попереджують про ворожі ракети.

"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода! Ще ракета в напрямку Миргорода! Ракета в напрямку Харкова!", - йдеться у повідомленні.

Також вони закликають перебувати в укриттях.

Моніторингові канали до того ж повідомили про звуки вибуху у Харківській області.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ та моніторингових каналів на Харківщині та Полтавщині пролунали вибухи. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Пізніше пролунали відбої повітряної тривоги.

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