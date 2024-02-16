Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ракети у напрямку Миргорода та Харкова: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.
Також українські військові попереджують про ворожі ракети.
"Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода! Ще ракета в напрямку Миргорода! Ракета в напрямку Харкова!", - йдеться у повідомленні.
Також вони закликають перебувати в укриттях.
Моніторингові канали до того ж повідомили про звуки вибуху у Харківській області.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ та моніторингових каналів на Харківщині та Полтавщині пролунали вибухи. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Пізніше пролунали відбої повітряної тривоги.
Читайте також: