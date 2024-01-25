Повітряні Сили ЗСУ відбили чергову атаку "шахедів" та борються з несамовитою фейковою російською пропагандою

Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога.

Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.

Про це нагадують у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі.

"Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!", - йдеться у тексті повідомлення.

Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави.

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"Не вийде! Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора", - зауважують українські захисники.

"Щойно відбито чергову атаку «шахедів». Результати зранку. Повітряні Сили продовжують ведення бойових дій! Разом – до перемоги!", - резюмував командувач Повітряних Сил ЗС України, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, на борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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