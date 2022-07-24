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Повітряні сили ЗСУ відбили ракетний удар з акваторії Чорного моря по Хмельниччині

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Повітряні сили ЗСУ відбили ракетний удар з акваторії Чорного моря по Хмельниччині

Фото: Associated Press

Російські окупанти випустили ракети по Хмельницькій області.

Українським захисникам вдалося збити 3 ракети.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 24 липня пролунали звуки вибухів.

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