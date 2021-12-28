Повітряні сили ЗСУ вперше за 30 років отримали літак українського виробництва

Повітряні сили ЗСУ вперше за 30 років отримали літак українського виробництва

Для виробництва літака задіяно понад 30 українських підприємств, що виготовили 177 видів комплектуючих.

Держпідприємтво "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р. Він призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Ан-178-100Р — літак нового покоління, який створено на базі сучасних світових інформаційних технологій. Він оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дозволяють інтегрувати всі системи та датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності та оптимізувати керування", — йдеться в повідомленні.

Літак можна використовувати для:

перевезення особового складу, озброєння, легкої військової техніки та транспортування вантажів;

десантування спецтехніки та парашутистів (до 86 десантників);

медевакуації поранених та постраждалих (40 на стандартних санітарних ношах, 38 на бічних сидіннях у супроводі 4 медпрацівників).

Для виробництва літака задіяно понад 30 українських підприємств, що виготовили 177 видів комплектуючих. Також використовувалися деталі іноземних постачальників з країн Європи, США, Канади.

Зазначимо, що це перший літак для Повітряних сил ЗСУ за 30 років українського виробництва.

"Повітряні Сили довгих тридцять років чекали на перший борт для українського війська. І приємно, що це буде літак українського виробництва – Ан-178", — зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Раніше повідомлялося, що оновлений Ан-178 збудували без жодної російської деталі.