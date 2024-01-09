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Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ракетну небезпеку у кількох областях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ракетну небезпеку у кількох областях

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Під ранок 9 січня 2024 року у низці південних областей була оголошена повітряна тривога.

"Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська та Донецька області – ракетна небезпека!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Пізніше повітряна тривога була скасована. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

Додамо, що раніше на Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула

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Перегляди
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