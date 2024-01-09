Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ракетну небезпеку у кількох областях

Під ранок 9 січня 2024 року у низці південних областей була оголошена повітряна тривога.

"Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська та Донецька області – ракетна небезпека!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Пізніше повітряна тривога була скасована.

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Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації.

Додамо, що раніше на Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула.

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