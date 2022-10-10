Повітряні сили ЗСУ збили 2 ворожі дрони-камікадзе, літак та авіаційну керовану ракету

Російські окупанти завдали повітрняних ракетних атак та дронами-камікадзе по Україні.

ЗСУ вдалося збити ворожі безпілотники, ракету і літак.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також читайте Російські окупанти десятьма ракетами С300 обстріляли Миколаїв

Вчора, 9 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні мешканці, зруйновано будинки…

За добу виявлено 6 бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено 4 крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

"За минулу та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе "Shahed-136" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя)", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зранку 10 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Шевченківському району Києва. ракета впала в районі пам'ятника Грушевському. Відомо про загиблих та постраждалих мирних жителів, які їхали в авто дорогою.

Також окупанти обстріляли Дніпро. Зафіксовані влучання у житлові райони міста. Інформація про постраждалих та руйнування ще не надходила.

Читайте також: