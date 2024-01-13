Повітряні Сили ЗСУ: здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС

Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00.

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Відповідально поставтесь до тривог.

Україною ширяться повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях.

"Ракетна небезпека - Одеська, Миколаївська та Херсонська області" - повідомили Повітряні Сили ЗСУ

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.

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