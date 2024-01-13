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Повітряні Сили ЗСУ: здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС

Повітряні Сили ЗСУ: здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС

Перебувайте в укриттях / Фото: armyinform.com.ua

Не нехтуйте особистою безпекою.

Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00.

Відповідально поставтесь до тривог. 

Україною ширяться повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях. 

"Ракетна небезпека - Одеська, Миколаївська та Херсонська області" - повідомили Повітряні Сили ЗСУ

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів

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