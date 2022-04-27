Повітряні тривоги до ранку, авіанальоти і робота реактивної артилерії: ситуація в регіонах України станом на 27 квітня

Повітряні тривоги до ранку, авіанальоти і робота реактивної артилерії: ситуація в регіонах України станом на 27 квітня

Відносно спокійно ніч минула у 19 областях України.

На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині цієї ночі було більш-менш спокійно. Втім, кілька областей потерпали від обстрілів окупантів

Про це повідомляють у ДСНС України.

На Полтавщині — повітряні тривоги до ранку, інформація по вибухах не підтверджена.

На Дніпропетровщині вночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляно кілька населених пунктів — сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, попередньо, без постраждалих.

Харків: вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. По інформації на зараз - постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.

Луганщина: практично вся територія області потерпала від обстрілів. Найбільше Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини. На щастя, без жертв. За добу 3 загиблих цивільних.

Донеччина: активні бойові дії по всій лінії. Авдіївка — авіанальоти плюс реактивна артилерія. Світлодарська ТГ (район Зайцево) — касетні боєприпаси. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман — постійні обстріли з артилерії.

Маріуполь — без змін. Азовсталь тримається попри те, що бомблять нещадно.

Херсонщина: бойові дії на прикордонних із сусідніми областями населених пукнтах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли — майже на всій території області.

Нагадаємо, що українcькі бійці ліквідували під Попасною озброєних до зубів "вагнерівців".

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