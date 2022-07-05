Повітряний бій на Херсонщині: українські літаки вдарили по скупченню ворога і були атаковані ракетами "повітря-повітря"

У Херсонській області відбувся повітряний бій між українськими льотчиками та окупантами.
Російський винищувач вдарив по українським літакам ракетами.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
Минулої доби з важкої артилерії було обстріляно село Велика Костромка Криворізького району.
"У відповідь парою українських штурмовиків завдано удар по скупченню противника в районі Давидового Броду Херсонської області. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами “повітря-повітря”, випущеними з винищувача Су-35 противника", - йдеться в повідомленні.
Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, українські захисники завдали ракетного удару по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню «Ураган», гаубицю «Мста-Б», 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів", - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, що пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку.
На Донеччині окупанти намагаються наступати в напрямку міста Слов'янськ. Загарбники намагалися штурмувати населенний пункт Долина, але отримали по зубах від ЗСУ і відступили.
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