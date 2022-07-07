Повітряний бій на Одещині: українські пілоти-"віртуози" успішно уникли ракетної атаки ворожого винищувача

В Одеській області відбувся повітряний бій між ворожим та українськими літаками.

Російський пілот-окупант намагався збити українських "сталевих пташок". Українські пілоти віртуозно уникли ураження, а ворожий літак був змушений відлетіти на базу.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Під час повітряного бою, винищувач противника здійснив пуски двох ракет “повітря-повітря” по наших літаках. Наші літаки не постраждали, а рашистський Су-35 був змушений покинути зону чергування у повітрі і ретируватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти у середу, 6 липня, запустили ракету по Одеській області. Її вдалося збити силам протиповітряної оборони ЗСУ.

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