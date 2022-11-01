Повітряний щит для України має бути: Зеленський обговорив з Макроном проєкти для посилення захисту

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що триває дипломатична активність української влади. Саме 1 листопада він говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та передусім подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про нагальні потреби України, а саме, в обороні.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проєкти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об’єктів", – зазначив він.

Зеленський обговорив з Макроном і ситуацію з українським продовольчим експортом.

Також Зеленський підняв тему дій терористів під час зими. За словами президента, їхні наміри абсолютно прозорі для всіх,

"Цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу", – додв Зеленський.

Він повідомив про домовленості щодо проведення двох дуже важливих подій.

"Перша – у грудні у Франції. Предметно щодо всіх викликів зими: від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія – щоб зібрати бізнес Франції й допомагати Україні", – додав президент України.

Нагадаємо, в Україні 31 жовтня ППО збила 44 із понад пів сотні ракет РФ. Загалом ворог завдав понад 60 ракетних ударів і 15 авіаційних.

В Україні вважають, що ракетний терор триватиме, щоби дестабілізації ситуації та поширення паніки.

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