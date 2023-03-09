Повітряний удар РФ: Зеленський розповів, де найскладніше з електрикою

Зеленський запевнив, що енергетики працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу електрики містам і районам, де зараз проблеми.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по український інфраструктурі.

Про це глава держави розповів під час свого традиційного відеозвернення увечері, 9 березня.

"Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах", – зазначив він.

Президент нагадав, що російські ракети сьогодні забрали життя шести українців.

Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніша ситуація – у Харкові та на Житомирщина. Непросто в Одесі, Києві, Запоріжжі, Дніпропетровській області.

Зеленський запевнив, що ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми.

"Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть", – наголосив глава держави.

На завершення Зеленський подякував всім воїнам Повітряних сил України. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від сьогоднішнього російського нальоту.