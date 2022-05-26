Повітряно-десантні війська РФ в Україні зазнали великих втрат - розвідка Великої Британії

Десантники Росії зазнали великих втрат в Україні.
Повітряно-десантні війська ЗС РФ використовувалися із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, але їхнє використання було неефективним.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
Зокрема, російські війська намагалися наступати на Київ через аеродром Гостомель у березні, у квітні воювали на Ізюмському напрямку, а у травні форсували Сіверський Донець в Білогорівці.
Британська розвідка повідомляє, що РФ зазвичай залучає ПДВ до виконання дуже складних військових операцій.
"ПДВ чисельністю 45 000 осіб складається здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом й отримують додаткову оплату", – повідомляє британська розвідка.
У війні проти України російські десантники зазнали великих втрат, бо використовувалися в операціях, які більш підходять для важкої броньованої піхоти.
Британска розвідка вважає, що таке використання ПДВ, "відображає стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу повітря".
"Нездатність передбачати український опір та подальша самозаспокоєність російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії", – підсумували у розвідці Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 26, 2022
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Нагадаємо, що львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань. Так, ворог зазнав втрат в техніці і особовому складі.
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