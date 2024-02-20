Повна блокада поляками кордону: яка ситуація із потягами - розповіли в "Укрзалізниці"

Напередодні польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 "Київ — Хелм", де було 260 пасажирів.

Станом на зараз залізничне сполучення з Польщею на тлі масштабного страйку аграріїв здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонниками, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ", - наголосили у компанії.

В "Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. У компанії називають подібні дії протестувальників "обурливими". Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора".

Там нагадали, що 18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 "Київ — Хелм". У поїзді перебувають 260 пассажирів, абсолютна більшість - жінки та діти.

"Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники під час страйку перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали українське зерно із вагона.

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