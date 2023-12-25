"Повна демобілізація тільки після війни": Безугла висунула нові претензії Залужному

Повна демобілізація військовослужбовців, які захищають країну від початку повномасштабного вторгення, можлива тільки після завершення війни. Але забезпечити справедливу ротацію підрозділів можна.

Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

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"Коли мені закидають "демобілізація" негайно! Про повну демобілізацію. Куди? Війна закінчилась? Куди демобілізація, в будинок, в який зайдуть росіяни і зґвалтують та убʼють твою сім’ю? Буча пам’ятає. Куди? Повна демобілізація можлива тільки після завершення війни", – каже Безугла.

Нардепка висловила чергові претензії на адресу головкома ЗСУ Валерія Залужного, звинувативши його у нібито неспроможності забезпечити ефективну ротацію військових.

"У нього (Залужного. – Ред.) – мільйон ЗСУ та приданих йому підрозділів (Нацгвардії та інших). Але він дає одним стабільно сидіти в тилу, а інших знищує в бою", – стверджує Безугла.

Депутатка каже, що Генштаб ЗСУ нібито лобіює виключення із законопроєкту про проходження військової служби пунктів, які вимагають ротації підрозділів, що воюють на передовій.

"Скромно мовчать, що 700 тис. можна ротувати, запланувати відновлення і навчання нормально! Не за принципом, що кум у Львові, а випадковий мобілізований в Авдіївці", – продовжила вона.

Також Безугла стверджує, що у Генштабі ЗСУ нібито виступають проти ротацій ТЦК та СП на передову.

Зауважимо, що ані начальник Генштабу ЗСУ генерал Сергій Шаптала, ані головком ЗСУ Валерій Залужний, чи їхні пресслужби ці закиди нардепки не прокоментували.

Раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

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