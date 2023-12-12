Повна капітуляція України: дипломат спрогнозував, до чого призведе новий ультиматум Кремля

Багато чого залежатиме від допомоги Україні США.

У Кремлі очікують на повну капітуляцію України. Зокрема, таку вимогу висунула спікерка російського МЗС Марія Захарова.

Український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко прокоментував цей ультиматум в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він каже, що теоретично можливо все, утім, не варто чекати на апокаліптичний сценарій.

"Така заява Захарової тільки підштовхує американських конгресменів і сенаторів до думки, що досить гратися з питанням України у внутрішньополітичних розбірках. Думаю, приїзд президента України до Вашингтона визначить, що США треба ухвалювати рішення, надавати Україні допомогу",- каже дипломат.

Також читайте Нічна атака дронів: на Одещині сталися руйнування

Попри це, в гіршому варіанті ненадання допомоги від США - буде свідчити про те, що вони не є державою номер один.

"Друге – те,що вони вже не є прапором демократії і свободи в світі, третє – що США ідуть у частковий ізоляціонізм, де питання внутрішньої політики, чвар, боротьби за ресурси важливіші, ніж протистояння країнам з диктаторськими режимами", - йдеться в повідомленні.

Він додає, шо після таких заяв Захарової, західний світ має переоцінити те, що відбувається в Україні, відкласти другорядні питання, які хтось використовує, включно з Польщею.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що максималістські цілі РФ у війні проти України не змінилися. Вона повторила вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття нею військових і територіальних вимог РФ, не натякаючи на готовність до серйозних переговорів.

Читайте провідні новини дня: