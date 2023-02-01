Повна машина готівки: українець намагався перевезти через кордон 9 млн купюрами по 100 грн (фото)

Чоловік заховав незадекларовані кошти у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою.

Через польсько-український кордон 38-річний мешканець Львівщини намагався провезти 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень. Готівка зайняла ледь не весь мікроавтобус.

Про це інформує пресслужба Львівської митниці.

Водій мікроавтобуса прибув до пункту пропуску "Шегині – Медика" із Польщі. 38-річний мешканець Львівщини, який повертався додому з приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав смугу "червоний коридор" та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро.

Під час огляду автомобіля митники разом з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою, приховані гроші.

За попередніми даними, чоловік намагався перевезти в Україну близько 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень.

За цим фактом склали адмінпротокол за ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

Порушникові загрожує накладення штрафу в розмірі 100% вартості вилученої суми і конфіскація автівки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів звільнив очільника Державної Митної Служби та його заступників. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучні кадрові зміни в українській митниці.

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