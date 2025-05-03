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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повна заборона російської в школах: мовний омбудсмен підтримав ініціативу

Ще три роки тому 100 тисяч школярів вчилися російською, а зараз їх лише 345.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Заборона російської в школах

Заборона російської в школах

Українська мова практично повністю витіснила російську зі шкіл — 99% закладів вже навчають державною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі «Громадського радіо».

Він заявив, що якщо у 2021–2022 навчальному році російською навчалися або вивчали її як іноземну близько 100 тисяч учнів, то зараз їх кількість впала до всього 345 осіб — що у тисячі разів менше. Кремінь пояснив це переосмисленням мовної ідентичності після повномасштабного вторгнення.

«Питання державної мови стало одним із головних пріоритетів громадян України, які екзистенційно відкинули мову країни-окупанта», — зазначив омбудсмен.

Найбільш помітні зміни — у південних та східних регіонах, які вважалися осередками русифікації. За словами омбудсмена, поодинокі випадки навчання російською — це лише «залишковий контингент», і вже з 2025–2026 навчального року ситуація зміниться остаточно.

Проте, наголошує мовний омбудсмен, для остаточного формування повноцінного україномовного освітнього середовища необхідно заборонити використання російської мови в школах, включно з позаурочним часом — на перервах, у бібліотеках, спортзалах та на шкільних подвір’ях.

«Саме тому зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає повну заборону використання російської мови в школах — включно з позаурочним часом», — заявив Кремінь.

Омбудсмен також звернувся до батьків та громадськості.

«Діти повторюють мовну поведінку вчителів і батьків. Саме тому так важливо, щоб дорослі давали приклад — не толерували російську, а підтримували українське», — підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, в Польщі чоловік напав на українців через мову.

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