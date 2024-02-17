Повне блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ": Митна служба назвала дату

На пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.

Державна митна служба попереджає, що 18 лютого буде заблоковано рух у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".



Як повідомляє пресслужба відомства у Facebook, очікується повне блокування руху.

"У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додають, що станом на 17 лютого черга на вʼїзд у пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

Нагадаємо, польські фермери планують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Напередодні поляки розпочали акцію протесту неподалік від ПП "Корчова – Краківець".

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