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Повністю відірвало хвіст: у СБУ розкрили деталі знищення Ту-95, який бомбив Україну
Далекобійні безпілотники спецслужби подолали близько 800 кілометрів та повністю відірвали літаку хвостову частину.
Служба безпеки України провела успішну спецоперацію у глибокому тилу Росії, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області.
Про це повідомляє пресцентр СБУ у Telegram.
Удар на 800 км: деталі атаки
Далекобійні безпілотники СБУ змогли безперешкодно подолати відстань у близько 800 кілометрів до надважливого військового об’єкта росіян. За попередніми даними, внаслідок влучання ворожий літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину.
У спецслужбі наголошують, що саме цей борт систематично залучався до масованих ракетних ударів по мирних містах та критичній інфраструктурі України.
«Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора», — зазначили в СБУ.
Чому це важливо
В СБУ підкреслюють, що системно нищать ключові елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний літак — це:
десятки незапущених ракет по українських містах;
врятовані життя цивільних громадян;
десятки мільйонів доларів безповоротних фінансових втрат для бюджету РФ.
Ця атака вкотре довела, що російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших тилових летовищах.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що СБУ знищила російський Ту-95 в Енгельсі за 800 км від кордону України.