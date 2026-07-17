Повністю відірвало хвіст: у СБУ розкрили деталі знищення Ту-95, який бомбив Україну

Ворожий бомбардувальник Ту-95 / © wikimedia.org

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Служба безпеки України провела успішну спецоперацію у глибокому тилу Росії, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Telegram.

Удар на 800 км: деталі атаки

Далекобійні безпілотники СБУ змогли безперешкодно подолати відстань у близько 800 кілометрів до надважливого військового об’єкта росіян. За попередніми даними, внаслідок влучання ворожий літак зазнав критичних пошкоджень — у нього повністю відірвано хвостову частину.

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У спецслужбі наголошують, що саме цей борт систематично залучався до масованих ракетних ударів по мирних містах та критичній інфраструктурі України.

«Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора», — зазначили в СБУ.

Чому це важливо

В СБУ підкреслюють, що системно нищать ключові елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний літак — це:

десятки незапущених ракет по українських містах;

врятовані життя цивільних громадян;

десятки мільйонів доларів безповоротних фінансових втрат для бюджету РФ.

Ця атака вкотре довела, що російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших тилових летовищах.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про те, що СБУ знищила російський Ту-95 в Енгельсі за 800 км від кордону України.

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